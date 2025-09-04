ContestsEventsHurricane Help Hub
LISTEN LIVE

Games Of The Week Presented By Gavin’s Ace Hardware and Bud Light

Chris Beasley
Games of the week gavins and bud light
Sponsored by
Gavin’s Ace Hardware
Gavin’s Ace Hardware

Here's what's coming up on ESPN SWFL Radio:

Thursday 9/4

  • Dallas Cowboys @ Philadelphia Eagles 6:00pm

Friday 9/5

  • Kansas City Chiefs vs Los Angeles Chargers 8:00pm

Saturday 9/6

  • Baylor @ SMU 11:30am
  • Kansas @ Missouri 3:30pm

Sunday 9/7

  • Tampa Bay Buccaneers @ Atlanta Falcons 12:00pm
  • Baltimore Ravens @ Buffalo Bills 7:30pm

Monday 9/8

  • Minnesota Vikings @ Chicago Bears 7:00pm

Tuesday 9/9

  • Tampa Bay Rays @ Chicago White Sox 

Wednesday 9/10

  • Tampa Bay Rays @ Chicago White Sox 7:00pm

Thursday 9/11

  • Washington Commanders @ Green Bay Packers 7:00pm

Friday 9/12

  • No Games Scheduled

Saturday 9/13

  • Georgia @ Tennessee 3:00pm

Sunday 9/14

  • Atlanta Falcons @ Minnesota Vikings 7:30pm

Monday 9/15

  • Tampa Bay Buccaneers @ Houston Texans 7:00pm

Tuesday 9/16

  • Toronto Blue Jays @ Tampa Bay Rays 7:00pm

Wednesday 9/17

  • Toronto Blue Jays @ Tampa Bay Rays 6:30pm

Thursday 9/18

  • Miami Dolphins @ Buffalo Bills 7:30pm

Friday 9/19

  • Boston Red Sox @ Tampa Bay Rays 7:00pm

Saturday 9/20

  • Michigan @ Nebraska 3:00pm

Sunday 9/21

  • New York Jets @ Tampa Bay Buccaneers 12:00pm
  • Kansas City Chiefs @ New York Giants 7:30pm

Monday 9/22

  • Detroit Lions @ Baltimore Ravens 7:00pm

Tuesday 9/23

  • Tampa Bay Rays @ Baltimore Orioles 6:00pm

Wednesday 9/24

  • Tampa Bay Rays @ Baltimore Orioles 6:00pm

Thursday 9/25

  • Seattle Seahawks @ Arizona Cardinals 7:30pm

Friday 9/26

  • Tampa Bay Rays @ Toronto Blue Jays 6:30pm

Saturday 9/27

  • Ohio State @ Washington 3:00pm
  • Alabama @ Georgia 7:00pm

Sunday 9/28

  • Minnesota Vikings vs Pittsburgh Steelers 9:15am
  • Philadelphia Eagles @ Tampa Bay Buccaneers 12:00pm
  • Green Bay Packers @ Dallas Cowboys 7:30pm

Monday 9/29

New York Jets @ Miami Dolphins 6:00pm

Games
Chris BeasleyEditor
Chris has been on ESPN Soutwest Florida in one way or another dating back to 2010. As a Southwest Florida native, Chris understands what's important to the locals. He is a huge football fan; both professional and college. Although he has a special place for the Miami Dolphins and the entire SEC. He is also very into golf, both playing it locally and covering it on a global scale. Sports are supposed to be fun, and Chris likes to reflect that in the way he covers it. Chris writes about sports news and opinions.
Beasly Media Group, LLC
Download our station app

Download the
app to LISTEN LIVE wherever you are and connect with us like never before!


About
Connect
Hurricane Help Hub